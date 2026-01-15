Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил 24 Каналу, что это уже не первая целенаправленная атака россиян на объекты, связанные с Бандерой.

Почему памятники Бандере становятся мишенью для атак?

Взрыв произошел в 40 – 45 метрах от монумента, уничтожив площадку, но сам памятник остался целым, хотя повреждений вокруг немало.

Взрыв повредил дома в трех районах Львова, выбив окна в школе, политехнике, профтехучилище и жилых домах. Два класса в школе временно не учатся из-за повреждений, но обошлось без человеческих жертв.

Один "Шахед" летел конкретно на Львов.

Два года назад они 1 января уничтожили музей Романа Шухевича и корпус аграрного университета, где учился Бандера – именно в годовщину его рождения. Для них это принципиальный вопрос, ведь Бандера всегда выступал за независимую соборную Украину, защищал собственную землю и поэтому является для них врагом. Атаковать памятники и жилые дома – это страшно, но такова их природа, от этого они, наверное, получают удовольствие,

– отметил Садовый.

Что еще известно об атаке на Львов?