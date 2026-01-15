Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил 24 Каналу, что это уже не первая целенаправленная атака россиян на объекты, связанные с Бандерой.
Почему памятники Бандере становятся мишенью для атак?
Взрыв произошел в 40 – 45 метрах от монумента, уничтожив площадку, но сам памятник остался целым, хотя повреждений вокруг немало.
Взрыв повредил дома в трех районах Львова, выбив окна в школе, политехнике, профтехучилище и жилых домах. Два класса в школе временно не учатся из-за повреждений, но обошлось без человеческих жертв.
Один "Шахед" летел конкретно на Львов.
Два года назад они 1 января уничтожили музей Романа Шухевича и корпус аграрного университета, где учился Бандера – именно в годовщину его рождения. Для них это принципиальный вопрос, ведь Бандера всегда выступал за независимую соборную Украину, защищал собственную землю и поэтому является для них врагом. Атаковать памятники и жилые дома – это страшно, но такова их природа, от этого они, наверное, получают удовольствие,
– отметил Садовый.
Что еще известно об атаке на Львов?
- Во Львове в результате атаки дронами пострадали 9 жилых домов, церковь святых Ольги и Елизаветы, школа №55, колледж и Львовская политехника.
- Из-за обстрела перекрыто несколько улиц, что повлекло изменения в движении общественного транспорта, в частности троллейбусов №27, №32 и №38.
- Российские дроны атаковали центр Львова, повредив более 50 окон в домах и школе в трех районах города. Только тракторист получил незначительные травмы.