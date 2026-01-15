Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив 24 Каналу, що це вже не перша цілеспрямована атака росіян на об'єкти, пов'язані з Бандерою.

Дивіться також: "Шахед", що впав у центрі Львова, збили ще на околицях міста

Чому пам’ятники Бандері стають мішенню для атак?

Вибух стався за 40 – 45 метрів від монумента, знищивши майданчик, але сам пам'ятник залишився цілим, хоча пошкоджень навколо чимало.

Вибух пошкодив будинки в трьох районах Львова, вибивши вікна у школі, політехніці, профтехучилищі та житлових будинках. Два класи в школі тимчасово не навчаються через пошкодження, але обійшлося без людських жертв.

Один "Шахед" летів конкретно на Львів.

Два роки тому вони 1 січня знищили музей Романа Шухевича і корпус аграрного університету, де навчався Бандера – саме в річницю його народження. Для них це принципове питання, адже Бандера завжди виступав за незалежну соборну Україну, боронив власну землю і тому є для них ворогом. Атакувати пам'ятники та житлові будинки – це страшно, але така їхня природа, від цього вони, напевно, отримують задоволення,

– зазначив Садовий.

Що ще відомо про атаку на Львів?