Россияне ударили по Шостке: последствия ракетного обстрела Сумской области
Источник:Прокуратура Сумской области
Российская армия 13 января нанесла ракетный удар по городу Шостка Сумской области. В результате террористической атаки ранена женщина.
Также взрывная волна повредила более двух десятков домов. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки по Сумщине.
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Детали удара по Шостке
Утром 13 января россияне нанесли удар по городу Шостка Сумской области. По предварительным данным, враг использовал сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.
В результате атаки оккупантов получила ранение 47-летняя гражданская женщина. Взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов,
– отметили в Сумской прокуратуре.
Правоохранители документируют последствия обстрелов оккупантов. Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Последствия российского удара по Шостке: фото областной прокуратуры
Что известно о российской атаке
Российская армия 13 января нанесла комбинированную атаку по Украине с применением различных типов вооружения. Враг выпустил 40 средств воздушного нападения, а именно:
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;
- 3 ударных БпЛА "Шахед";
- 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 6 крылатых ракет Х-22;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Воздушным Силам удалось сбить 8 вражеских целей – 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и еще 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Также еще более 20 воздушных целей, не вошедших в статистику сбитых, не достигли своих целей. Сообщается, что они либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо были сбиты с курса РЭБ. В воздушных силах отметили, что российские ракеты становятся менее качественными.