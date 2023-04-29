Путин захотел ударить по еврейским центрам Украины: вероятная причина обстрела Умани и Днепра

Оккупанты 28 апреля нанесли массированный ракетный удар по Украине. Больше всего пострадали два города – Умань и Днепр. Также обломки вражеской ракеты повредили многоэтажку в Киевской области. Этому могут быть две причины.

Их в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, это два больших еврейских центра в Украине и именно они были целью оккупантов.

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Целенаправленная атака

Умань – центр паломничества хасидов, а в Днепре находится большой еврейский центр "Менора". Вероятно, российский удар мог быть именно по таким святыням, предположил Роман Свитан. Причиной тому стали события 26 апреля, когда делегация Израиля в знак протеста покинула заседание Совбеза ООН под председательством Сергея Лаврова.

"Заказчиком этого удара может быть Иран, поставляющий "Шахиды", и само военно-политическое руководство России. Путин мог принять решение ударить по таким городам", – предположил эксперт.

Он подчеркнул, что это целенаправленный геноцид. Ведь евреи в Украине – украинцы.

"Такого рода ответ – в духе садистской нации. Здесь уже вопрос терроризма и шантажа по некоторым позициям и антисемитизм, потому что 3 центра атакованы с явным намеком, связанным с израильским демаршем", – добавил спикер.

Роман Свитан об ударе России по Умани: смотреть видео

Очередная провокация

Далее россияне не остановились и в очередной раз доказали свою подлость, ударив по центру временно оккупированного Донецка.

Это россияне ударили по центру Донецка. Все для провокации вроде бы "украинские войска нанесли ответ". Погибли люди, дети – вот работа российской пропаганды и людей, занимающихся такими подставами,

– заявил спикер.

Он добавил, что это вполне методы ФСБ, которые раньше без проблем подрывали дома в России для провокаций.

"Совершенно понятна цель – перед нашим контрнаступлением уменьшить количество помощи, выставить наши войска в плохом свете. Так работают российские спецслужбы", – заявил Свитан.

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