Погибла женщина, которая находилась в 300–400 метрах от эпицентра удара, – глава Запорожской ОВА

Вечером 10 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки погибла женщина.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал корреспонденту 24 Канала детали вражеского обстрела. Атакованный объект расположен в людном месте.

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"Погибшая женщина находилась на расстоянии примерно 300–400 метров от удара. Среднего возраста – [больше] не могу сказать", – отметил Малашко.

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Что известно о жертвах

По состоянию на 20:22 известно об одной погибшей и девяти раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии. Однако пострадавших могло быть гораздо больше, если бы люди сразу не пошли в укрытие.

Теперь на месте продолжают работать соответствующие службы.

Куда попали

Как известно, оккупанты запустили две ракеты в гражданский объект. Учитывая выложенные фотографии, речь об отеле Reikartz, в котором останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Жуткими фотографиями из центра города поделились корреспонденты 24 Канала.

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