Россияне угрожают атаковать "Кинжалами": по всей Украине – воздушная тревога

Террор украинцев россиянами не знает конца. По всей территории Украины раздается воздушная тревога. Причиной тому стал взлет ракетоносителя "Кинжалов". Не пренебрегайте безопасностью и находитесь в укрытиях.

Сирены по Украине начали выть около 09:10. По имеющимся данным, причиной всеукраинской воздушной тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К на территории Беларуси. Это означает, что враг может запустить гиперзвуковую ракету "Кинжал".

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Хронология воздушной тревоги

С аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения, сообщили в мониторинговом канале "Белорусский Гаюн".Стало известно о том, что с аэродрома "Мачулищи" взлетел истребитель МиГ-31К. Он, собственно, и является ракетоносителем "Кинжалов". И в любой момент может выпустить эту аэробалистическую ракету, находясь в воздухе.В мониторинговом канале Monitor напомнили, что "Кинжал" – гиперзвуковая ракета, которую имеющиеся в Украине силы ПВО сбить не могут. Именно поэтому и раздается воздушная тревога по всей территории нашего государства.Сначала сирены прозвучали в Сумской, Харьковской и Винницкой областях.Сирены выли уже для жителей Киева и Киевской области.Карта воздушных тревог "покраснела" полностью. Следовательно, не осталось ни одного уголка, которому не угрожала бы ракета "Кинжал", какую враг может запустить с территории Беларуси.

Напоминаем, что 9 марта россияне совершили массированную ракетную атаку. Во время нее враг впервые с начала полномасштабного вторжения использовал сразу 6 ракет "Кинжал". С одной стороны это означает, что ракетный голод у врага колоссальный. С другой – опасность для украинцев растет. А все потому, что эти ракеты мы еще не скоро будем чем сбивать.

Когда Patriot будут в Украине

Заметим, что сбивать ракеты "Кинжал" можно будет с помощью систем Patriot. Накануне стало известно, когда их наконец-то доставят в наше государство.

Журналист Остап Ярыш, ссылаясь на представителя Минобороны США, сообщил, что в ближайшие дни украинский экипаж завершит тренировку с Patriot в Соединенных Штатах.

После этого Patriot отправятся в Европу. Там обучение будет завершаться вместе с другими расчетами ПВО. Это означает, что первые установки Patriot в Украине появятся в ближайшие недели, отметил представитель Минобороны.