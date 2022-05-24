Россияне угрожают уничтожить Водяное в Запорожье и говорят, что не планируют оставаться в Украине

Российские захватчики в общении с жителями Водяного на Запорожье не скрывают, что будут отступать. В то же время оккупанты угрожают, что во время этого уничтожат село.

В Запорожской ОВА также рассказали, что россияне продолжают пытаться организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях. Кроме этого, в Херсонской и Запорожье сейчас действуют 19 "комендатур" захватчиков.

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Оккупанты угрожают уничтожить село на Запорожье

Жители села Водяное Васильевского района рассказали, что российские военные завезли бензин и "гумпомощь" - алкоголь украинского производства.

Оккупанты в общении с местными прибегают к угрозам уничтожить Водяное, когда будут отходить,

– рассказали в ОВА.

В то же время, захватчики даже не скрывают, что не планируют оставаться в Украине.

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Кратко о ситуации в Запорожье

В Запорожской ОВА рассказали о высокой концентрации российских кафиров в Инженерном и к югу от Гуляйполя. По мнению аналитиков, это может указывать на то, что россияне готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе.

Местные жители Васильевки рассказали, что в городе количество захватчиков уже превысило число гражданских . Несмотря на это, россияне продолжают грабить мирных украинцев. Кафиры забирают из их домов все, что им нравится.

В свою очередь, в Мелитополе российские военные ради развлечения переехали легковое авто , в салоне которого зажало женщину. Пострадавшую сразу же отвезли в медучреждение. Россияне же, как всегда, свою причастность к инциденту отрицают.

Кроме того, кафиры вывесили в Мелитополе баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, они готовятся оправдываться за создание псевдореспублика на юге Украины.

Также в течение 20 мая кафиры вывезли из области 10 машин по 30 тонн зерна . По информации украинского правительства, захватчики уже украли зерна, по меньшей мере, более чем на 100 миллионов долларов.

Однако украинцы продолжают сопротивляться захватчикам даже на оккупированных территориях. В частности, храбрые запорожские партизаны вместе с бойцами ВСУ уничтожили несколько артиллерийских систем и вражеские станции . Именно с помощью них русские кафиры глушили связь и проводили разведку.

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