Они уже не будут работать: во что оккупанты превратили крупнейшие предприятия Мариуполя

До полномасштабного вторжения Мариуполь являлся промышленным центром Украины. Сейчас россияне не просто уничтожают дома, школы, больницы в оккупированном городе, но и сдают на металлолом два больших металлургических комбината.

Российские захватчики превращают уцелевшие заводы в свои военные базы. Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Промышленного будущего нет

В настоящее время металлургический комбинат "Ильича" во временно оккупированном Мариуполе – огромная военная база российских оккупантов. Единственные, кто там что-то делают, это кадыровские войска, которые вырезают оборудование на металлолом. В то же время, помещение и территорию россияне используют как полигоны.

Слово восстановить точно не раздается. Кадыровцы продолжают вырезать и сдавать на металлом завод "Ильича",

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Известно, что внутри завода расположено по меньшей мере 16 блокпостов. Это свидетельствует о большом количестве личного состава и военной техники, которую там хранят оккупанты. Также российские солдаты тренируются на территории завода.

"У "Ильича" точно нет никакого промышленного будущего", – заметил Андрющенко.

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Все возможное россияне уже сделали

Крупнейшее предприятие Украины "Азовмаш" вообще постепенно умирает, а завода "Азовсталь" в Мариуполе уже в принципе нет. Сейчас на "Азовстале" небольшая территория отведена под военно-инженерную базу, на которой хранятся грузовики.

Туда иногда кто-то забредает, чтобы вырезать металл, но взрывается на минах. Все, что можно было сделать с заводом, россияне уже сделали. Для того чтобы его расчистить нужно много денег и ресурсов,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Впрочем, время от времени оккупационные власти рассказывают сказки о каких-то технопарках, впрочем, в них уже не верят даже ждуны.

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