Россияне попали в элеватор: украинский аграрный гигант пострадал в результате ракетного удара
Источник:"Укрлендфарминг"
Агрессор в очередной раз наносил ракетный удар по гражданским производственным объектам. Производственная инфраструктура элеватора "Укрлендфарминг" в Днепропетровской области была полностью разрушена.
В результате обстрела пострадал 58-летний мужчина, работник предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе “Укрлендфарминг”.
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Что известно об атаке на "Укрлендфарминг"
Вечером 9 марта российские военные нанесли ракетный удар по производственным объектам группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Днепропетровской области.
В компании сообщили, что 58-летний работник предприятия получил ранения. Также там отметили, что атака полностью разрушила производственные объекты, в частности инфраструктуру элеватора.
Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.
Масштабы разрушений и сумма ущерба пока оцениваются представителями правоохранительных органов.
Обстрелы Украины: последние новости
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- Днем ранее оккупанты атаковали Мирноград Донецкой области. Исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третьяк рассказал, что сильно повреждены 10 жилых многоэтажных домов. Руководитель добавил, что вследствие ракетного удара произошло отключение котельной. Без отопления остались 2088 абонентов.