Российские КАБ долетают до Запорожья: как оккупанты модернизировали это оружие

Россияне усовершенствовали управляемые авиабомбы, увеличив их дальность поражения. Теперь вражеские КАБ способны долетать до Запорожья.

В эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, как россиянам удалось модернизировать авиабомбы и как им можно противодействовать. К слову, ночью 23 сентября российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли авиаудар по Запорожью.

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Как враг модернизировал авиабомбы

Есть информация о том, что россияне увеличили модуль планирования и коррекции. Кроме того, есть модификация УМПБ Д-30, которая позволяет ставить двигатель, благодаря чему дальность действия управляемых авиабомб увеличивается до 100 километров.

Высокая вероятность, что оккупанты применяли для ударов по Запорожью эти модифицированные версии,

– сказал Криволап.

По его слова, противодействовать ударам авиабомбами можно уничтожая производство, логистику, оперативные и стратегические склады хранения, аэродромы и самолеты. Теоретически управляемую авиабомбу можно ликвидировать, когда она уже летит на цель, но успешность невысокая, а затраты большие.

Важно! На рассвете 29 сентября россияне нанесли мощный удар КАБ по Запорожью. Враг выпустил по меньшей мере 13 авиабомб. Пострадало 16 человек.

Насколько технически сложно совершенствовать КАБ

После распада Советского Союза выяснилось, что страны СССР имеют большие запасы ФАБов. Одни команды начали думать, как применить эти ФАБы и создали бомбы JDAM. Их потом скопировали россияне.

Балку оснастили средствами наведения и пристроили систему управления, чтобы благодаря аэродинамическим поверхностям управлять бомбой,

– отметил авиаэксперт.

Французы пошли другим путем – в передней части бомбы, которая входит в поверхность, поставили систему навигации, а в хвостовой части, не увеличивая миделя конструкции, – средства управления.

Это два принципиально разных подхода и сейчас преимущественно используют что-то вроде УМПК. Сейчас Украина разработала аналогичную конструкцию. Правда, в ней еще дополнительно предусматривается, что сзади будет дополнительный двигатель. Месяц – полтора назад сообщали о проведении испытания и уже должны были приступить к серийному производству.

"Я надеюсь, что производство будет очень таким серьезным, потому что, это не сложный прибор. Его просто надо отработать, а потом запускать в серию. Сложных операций там нет", – добавил Криволап.