Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман объяснил в разговоре с 24 Каналом логику врага относительно расположения "зубов дракона" на крымских пляжах. Он предположил, какова истинная причина появления этих заграждений.

От каких средств пытаются защититься россияне?

Гетьман считает, что россияне не впервые пытаются строить на пляжах фортификации, рыть окопы и тому подобное. Однако, по его мнению, военная логика в том, чтобы установить "зубы дракона" на пляжах, существует.

"Эти заграждения могут быть установлены против кораблей на воздушной подушке. Через "зубы дракона" они не смогут добраться из воды на берег", – отметил майор в отставке.

Обратите внимание! Россияне пытаются различными способами помешать украинским силам потенциально высадить десант в оккупированном Крыму. По данным украинской разведки, российская оперативно-тактическая группа "Крым" устанавливает минно-взрывные заграждения вдоль побережья полуострова. В частности, оккупанты используют противотанковые и противопехотные мины. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, в части акватории моря и на пляжах в оккупированном Крыму будут минные поля, которые будут перекрывать проволочными заграждениями.

В то же время Украина, по словам ветерана российско-украинской войны, якобы не собирается использовать такие корабли. Однако у россиян может быть свое представление.

Возможно, кто-то установил эти "зубы дракона", чтобы отчитываться о работе, которая была выполнена. А сколько средств было украдено на этом, неизвестно. Однако те, кто устанавливал "зубы дракона", точно консультировались с военными, чтобы был повод немного заработать,

– отметил Алексей Гетьман.

Если Украина и имеет корабли на воздушной подушке, то не в том количестве, чтобы их применять. К тому же, если бы украинские силы решили использовать эти корабли, то "зубы дракона" выставленные на одном или нескольких пляжах, им бы не помешали. Всегда можно найти на побережье участки, где нет этих заграждений, и продвинуться. Тогда россиянам придется строить "китайскую стену" из "зубов дракона" вдоль всего побережья.

Россияне не впервые устанавливают в Крыму "зубы дракона"

В 2023 году россияне начали строить заграждения на Крымском полуострове, которые должны помешать продвижению украинских сил. В частности, оккупанты вырыли 8 километров траншей вдоль береговой линии в районе Евпатории. Также на побережье они выставили в два ряда "зубы дракона".

Россияне, вероятно, рассчитывали на то, что эти заграждения позволят остановить десант, однако они бы ему не помешали.

Кроме того, противник тогда строил укрепления вдоль Северо-Крымского канала и в Армянске. Оборонительные сооружения россияне также устанавливали вдоль водоемов, чтобы создать сложное препятствие для возможного наступления украинских сил.

Что происходит в оккупированном Крыму?

Украина продолжает наносить удары по военным объектам врага на полуострове. В частности 17 мая во время атаки дронов был нанесен удар по военному аэродрому "Бельбек" в Севастополе. Украинским силам удалось попасть по инфраструктуре и средствам противовоздушной обороны врага. Речь идет о зенитном комплексе "Панцирь-С2"; ангар с радаром к комплексу С-400; систему управления БпЛА "Орион" и наземную станцию управления дронами "Форпост"; пункт передачи данных "земля – воздух"; диспетчерскую башню и ангар на аэродроме.

Ранее, 19 апреля, ГУР нанесло удары по двум российским большим десантным кораблям, которые находились в Севастопольской бухте. Это – БДК проекта 775 "Ямал" и БДК проекта 1171 "Николай Фильченков". Кроме того, была ликвидирована вражеская радиолокационная станция "Подлет-К1".

Также Украина наносит большие потери противовоздушной обороне врага, которая была расположена в Крыму. Поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать системы ПВО на полуостров из других регионов. По данным Украины, враг потерял в Крыму более 5 тысяч элементов ПВО.

По словам авиаэксперта Константина Криволапа, ближайшее время произойдет ситуация, когда пребывание в Крыму российских военных станет невозможным. Ведь сейчас Украина давит на полуостров дронами, а вскоре может использовать ракеты и даже авиацию.