ВСУ сорвали планы России на Харьковщине: комбат сказал, может ли враг открыть другое направление

Россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению сил обороны.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что оперативная ситуация в Волчанске Харьковской области стабилизирована. Украинские силы продолжают выбивать оттуда врага.

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Разведка все четко отслеживает

Сейчас резерв, который имеет противник, он применяет для пополнения многочисленных потерь, что несет на поле боя.

Силы обороны значительно сорвали планы противника как относительно присутствия в Харьковской области, так и возможности перехода линии государственной границы в другом месте,

– отметил командир батальона.

Однако следует понимать, что россияне продолжают готовить свой личный состав. За последний год вырос в разы уровень подготовки контрактников. Представители частных военных компаний "Шторм Z", которые комплектуются социальными элементами и лицами, что были лишены свободы, имеют худший уровень подготовки. Они выполняют несколько иные задачи: разведка боем, прохождения через минные заграждения.

В то же время ситуация на Харьковщине такая, что враг для улучшения своего положения может туда перебрасывать дополнительные резервы с других направлений.

Это четко отслеживает украинская разведка, которая понимает перемещение, пополнения во вражеском войске. Также осознает потенциальные угрозы, которые могут возникнуть, в том числе, и вдоль линии государственного контроля.

"Поэтому у противника точно не будет возможности с легкостью открыть еще одно направление на том или ином отрезке фронта. А также без потерь пополнять свои резервы на передней линии боевого соприкосновения. Украинские силы противника видят, понимают и ликвидируют", – подчеркнул Юрий Федоренко.