Россияне уже устраивают свалки во дворах многоэтажек Мариуполя
Источник:телеграмм Петра Андрющенко
Из-за своей несостоятельности русские военные устраивают свалки непосредственно во дворах многоэтажек Мариуполя. В результате уже в ближайшее время в городе может вспыхнуть эпидемия.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Одна из таких свалок зафиксирована в Кальмиусском районе города.
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По словам Андрющенко, оккупанты фактически свозят и вываливают мусор среди зданий. В результате этого, а также из-за погодных условий в городе есть вонь, гноение и растекание мусора по улицам.
В то же время российские военные расконсервировали старый мусорный полигон, который был закрыт из-за риска обвала общегородского канализационного коллектора под ним.
Сейчас начинают завозить строительный мусор по разбору завалов, что вновь представляет такую угрозу,
– рассказал советник городского головы.
В случае повреждения коллектора вся канализация пойдет не за пределы города, а по Приморскому району Мариуполя.
"Вспышка эпидемии становится вопросом недель, если не дней", – отметил Андрющенко.
Стоит заметить, что одна из мусорных свалок оккупантов обустроена примерно в 100 метрах от гуманитарного штаба путинской "Единой России".
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