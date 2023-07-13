"Новость так себе": муж Скабеевой плачется из-за ATACMS и кассетных боеприпасов
Российские пропагандисты начали скулить из-за предоставления Украине кассетных боеприпасов. Кроме того, за "ребреком" панически боятся, что США одобрят передачу дальнобойных ракет ATACMS.
Хорошие новости об усилении Вооруженных Сил Украины вызвали истерику у мужа кремлевской пропагандистки Ольги Скабевой – Евгения Попова. Он дрожащим голосом заныл, что решение о передаче Украине ракет ATACMS принято и для начала поставки нужно только одобрение президента США Джо Байдена, передает 24 Канал.
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Плодят новые "шедевры"
Путинский муртад с испуганным лицом сказал: "Новость так себе". Даже мужчина, чей мозг выжгла пропаганда, понимает, что заявления о передаче Украине вооружения очень быстро реализуются и совсем скоро на оккупированные территории придет "хлопок".
Больше всего оккупанты боятся, что Воздушные Силы ВСУ ликвидируют незаконно построенный Крымский мост, ведь тогда логистика российских захватчиков пойдет ко дну и освобождать Крым Силам обороны будет гораздо легче.
Тревожно было и в студии "сливного бачка" Скабеевой. Пропагандистка кричала, что якобы "Украина решила воспользоваться нестабильностью в России и придумала, что стабилизировать ситуацию можно только поставками дальнобойных ракет".
Окончательно добило пропагандистов, что наши военные уже получили кассетные боеприпасы. Попов цинично заявил, что "в Вашингтоне хотят превратить Украину в Камбоджу". Однако муртады Путина ни разу не вспомнили о том, как российские захватчики выжигают целые города в Украине такими боеприпасами.
У пропагандистов истерика из-за поставок Украине кассетных боеприпасов: смотрите видео
Последние "творения" российских пропагандистов
- Владимир Соловьев устроил истерику в очередном эфире. Пропагандист в своей предсмертной агонии вспомнил о Германии и захотел стереть ее с лица земли. Такой "перформанс" разорвал от смеха присутствующих в студии.
- Путинскую марионетку Ольгу Скабееву до смерти испугал саммит НАТО. Неадекватная пыталась разобраться, что происходит на Вильнюсском саммите. Понять это ей не удалось, поэтому она решила действовать по проверенной схеме – придумывать. В эфире "сливного бачка" пропагандистка закричала, что Альянс готовится к войне с Россией.
- Российскому пропагандисту Артемию Лебедеву – "тревожно". У него суд отобрал две квартиры в Киеве. Спасти имущество не помогло даже "находчивость" – он переписал одну из квартир на своего товарища.