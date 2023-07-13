"Новость так себе": муж Скабеевой плачется из-за ATACMS и кассетных боеприпасов

Российские пропагандисты начали скулить из-за предоставления Украине кассетных боеприпасов. Кроме того, за "ребреком" панически боятся, что США одобрят передачу дальнобойных ракет ATACMS.

Хорошие новости об усилении Вооруженных Сил Украины вызвали истерику у мужа кремлевской пропагандистки Ольги Скабевой – Евгения Попова. Он дрожащим голосом заныл, что решение о передаче Украине ракет ATACMS принято и для начала поставки нужно только одобрение президента США Джо Байдена, передает 24 Канал.

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Путинский муртад с испуганным лицом сказал: "Новость так себе". Даже мужчина, чей мозг выжгла пропаганда, понимает, что заявления о передаче Украине вооружения очень быстро реализуются и совсем скоро на оккупированные территории придет "хлопок".

Больше всего оккупанты боятся, что Воздушные Силы ВСУ ликвидируют незаконно построенный Крымский мост, ведь тогда логистика российских захватчиков пойдет ко дну и освобождать Крым Силам обороны будет гораздо легче.

Тревожно было и в студии "сливного бачка" Скабеевой. Пропагандистка кричала, что якобы "Украина решила воспользоваться нестабильностью в России и придумала, что стабилизировать ситуацию можно только поставками дальнобойных ракет".

Окончательно добило пропагандистов, что наши военные уже получили кассетные боеприпасы. Попов цинично заявил, что "в Вашингтоне хотят превратить Украину в Камбоджу". Однако муртады Путина ни разу не вспомнили о том, как российские захватчики выжигают целые города в Украине такими боеприпасами.

У пропагандистов истерика из-за поставок Украине кассетных боеприпасов: смотрите видео

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