Они в отчаянии, – в 1 ОШП рассказали, что говорят пленные россияне

Кремль не жалеет живой силы для достижения хотя бы минимальных планов на территории Украины. Россиян используют как инструмент достижения целей и совсем не считаются с потерями.

Подробнее, что рассказывают россияне в плену и какое на самом деле их положение в армии рассказал в интервью для 24 Канала начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий.

Какая тактика у россиян?

В начале осени начали появляться сообщения о проникновении российских военных в город Покровск небольшими группами. Сначала речь шла о нескольких десятках человек, впоследствии – уже о более сотни, а дальше – более 150.

Шаг за шагом, противник наращивал свое присутствие, продвигаясь малыми пехотными группами. На видео с беспилотников украинских бригад часто видно только двух – трех россиян, которые перебегают по полю. Однако на самом деле такая тактика представляет серьезную опасность для украинских защитников и требует значительных ресурсов – вооружения, техники и подготовленных военных, чтобы эффективно ей противодействовать.

Как объясняет Олег Лотоцкий, продвижение малыми группами – это способ создать иллюзию контроля над определенным участком. Цель – психологическое давление, чтобы украинская сторона почувствовала, будто враг уже "закрепился".

На самом деле это не всегда соответствует реальной ситуации на поле боя.

На нашем направлении мы к этому относимся спокойно, когда они прорываются и принимаем правильное решение. То есть уничтожаем уже другое подразделение, а не то, что стоит на переднем крае,

– добавил военный.

По его словам, такая тактика имеет прежде всего психологический эффект как на украинских военных, так и на самих россиян, которые непосредственно участвуют в столкновениях.

Что говорят пленные россияне?

Говоря о пленных, Лотоцкий отмечает, что украинские силы обороны регулярно общаются с теми, кого удается взять в плен. И почти все они рассказывают одинаковые вещи: их должным образом не инструктируют, не объясняют реальную обстановку и не ставят четких задач.

А рассказывают с их стороны, что "все хорошо, ты зайдешь, поможешь своим собратьям, занесешь", а реально он идет вглубь или на передний край наш. Они не рассказывают о негативе. Они только положительно их, можно сказать, инструктируют и отправляют,

– рассказал боец.

По его словам, много пленных признаются, что не знали, идут ли они в штурм, или должны держать оборону. Им просто приказывают перейти и "сидеть".

Поэтому они в отчаянии,

– добавил Лотоцкий.

Из-за этого россияне дезориентированы и не понимают, как действовать, что и приводит к их ошибкам и потерям.

Интересно, что бойцы 63-й отдельной механизированной бригады успешно взяли в плен двух российских оккупантов, притворившись сами россиянами. Их русский язык был настолько совершенна, что враги не разоблачили хитростей, открыли им доступ, и после этого украинские военные затянули их в закрытое пространство, где уже раскрыли свою истинную идентичность и взяли под контроль; среди пленных был и молодой парень 2007 года рождения, который сначала боялся из-за слухов о якобы жестоком обращении, но потом признал, что украинцы относятся к ним хорошо.

Российские военные все чаще жалуются на условия содержания