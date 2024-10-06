Россияне в упор расстреляли безоружных украинских военных возле Нью-Йорка

Возле Нью-Йорка в Донецкой области российские захватчики в упор расстреляли трех безоружных украинских военных. Жуткие кадры удалось зафиксировать с помощью дрона.

Об этом сообщила 12 бригада специального назначения "Азов" НГУ. Заметим, что, к сожалению, это далеко не впервые россияне прибегают к таким циничным преступлениям в отношении украинских защитников.

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Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области

Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений. Дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов,

– рассказали в "Азов".

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство.

Как рассказал убийца наших защитников, с пленными "некогда было возиться". Так что вражеское командование якобы отдало приказ расстрелять украинских военных: "Взяли троих – обнулить".

Редакция 24 Канала не может показать полное видео по этическим соображениям. Просмотреть его можно по ссылке.

Российские войска систематически совершают военные преступления