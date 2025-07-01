Блефуют ли россияне, когда пугают захватом всей Украины

Россияне все активнее вбрасывают в информационное пространство месседж, что Москва не остановится на оккупации четырех украинских областей и Крыма и российская армия будет продвигаться дальше вглубь территории нашей страны. Эти нарративы позволяют России выдать желаемое за возможное.

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил в разговоре с 24 Каналом, какова цель российских вбросов по захвату всей Украины. Также Запад имеет возможность разрушить эти циничные планы оккупантов.

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Война переходит на территорию России

Чаленко отметил, что публичные высказывания российских чиновников, в частности, Владимира Путина, который назвал захваченные украинские области "Донбассом и "Новороссией", является попыткой внести дополнительную аргументацию в публичные намерения Кремля захватить всю Украину.

Также Дмитрий Песков, отвечая на заявление Геннадия Труханова, что Одесса не является российским городом и имеет свою собственную историю, сказал, что история Одессы якобы "неразрывно связана" с Россией. А помощник Путина Мединский заявил, что русские и украинцы – это "один народ" с "исторической родиной".

К слову. В ISW отмечают, что высказывания Путина, Пескова и Мединского относительно украинских территорий "указывают на масштабы территориальных амбиций России". Также эти нарративы демонстрируют цель Кремля "уничтожить украинское государство и поработить украинский народ".

"Россияне в будущих и нынешних переговорах хотят использовать подход, который озвучил Дональд Трамп. Когда его спросили, если от Украины требуют компромиссов, то на какие уступки пойдет Россия, он ответил: "Россия не будет захватывать всю территорию Украины", – объяснил политолог.

Цель этих заявлений россиян в том, чтобы их позиция по четырем областям плюс Крым, которые были внесены в российскую конституцию, считалась компромиссом. Россия, по его словам, якобы собирается идти и на Одессу, и на правобережье Украины, и даже на столицу Украины.

Логика в том, чтобы показать, что якобы у России есть все возможности это сделать, поэтому Запад и Украина должны выполнять условия, которые сейчас требует Кремль,

– заметил он.

Однако, по мнению политолога, нужно учитывать ситуацию на земле. Россиянам сегодня не все удается в пределах их наступления. Это происходит благодаря исключительно героизму Сил обороны Украины и эффективным действиям ГУР, СБУ, ССО в пределах различных Deep Strike по территории России.

Пока Песков, Мединский и другие что-то провозглашают, де-факто война продолжает переходить на территорию страны-агрессора. Мы достаем до все более глубоких объектов, которые Россия считала защищенными,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Также у россиян, как отметил руководитель Центра анализа и стратегий, нет соответствующих возможностей, чтобы вести войну на захват всей Украины. Однако они могут дальше терроризировать украинские общины.

Поэтому сейчас крайне необходима именно военная поддержка Украины, а также нужно наполнить реальным содержанием переговорный процесс относительно реальных шагов к деэскалации и внедрения режима прекращения огня. Он добавил, что именно вокруг этого должно работать мировое сообщество.