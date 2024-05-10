Есть проблемы: россияне усиленно восстанавливают производство самолетов

Россияне в Хабаровской области активно собирают самолеты – Су-35 и Су-57. Производство работает 24/7, однако изготавливать борты такого уровня в большом количестве – это очень сложная задача.

Такое мнение высказал 24 Каналу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне имеют определенные трудности с этими самолетами. Кроме того, им также нужно наладить производство Су-34, которые активно ликвидируют украинские силы.

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Много теряют Су-34

Россияне будут пытаться решать ситуацию с производством Су-35 и Су-57. Максимум они могут выпускать 15 – 20 самолетов в год. В том числе и самолетов Су-34.

Сейчас эти самолеты у врага стали как "расходники". Они очень много теряют Су-34, в частности, из-за сбивания украинскими силами. Их достают системы Patriot, и тогда враг теряет эти самолеты десятками. Именно поэтому россияне сосредоточат усилия на производстве Су-34,

– пояснил летчик-инструктор.

Россияне продолжают терять свои самолеты, в частности, истребители Су-34, которые являются носителями КАБов. Это происходит благодаря удачным действиям украинских сил. Однако россияне и сами "справляются" с этим. Так, 6 мая в России сообщили о гибели экипажа Су-34 . Самолет выполнял боевую задачу в Белгородской области. Вследствие отказа двигателя, произошла катастрофа. Экипаж Су-34 не успел катапультироваться. Поскольку детали инцидента не указываются, можно предположить, что истребитель был поражен средствами ПВО.

Кроме того, у них есть проблемы с Су-57. Этот борт не дотягивает до самолетов пятого поколения, как заявляли россияне, – не по двигателям, не по авионике и другим параметрам.

С экспортом самолетов, по словам военного эксперта, у россиян тоже не все хорошо. В частности Су-35 не продается, от него практически отказался весь мир, кроме иранцев.

"Су-57 вообще никуда не пошел, ведь оказался слишком дорогим для экспорта. Поэтому его изготавливать не будут, и перейдут, вероятно, на производство Су-34", – отметил Роман Свитан.

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