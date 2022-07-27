россияне возвращаются домой в деревянных коробках: в сети появилось видеодоказательство

россияне не раскрывают масштаб потерь в войне в Украине. Однако доказательства большого количества погибших появляются в сети. Например, кадры – с целым самолетом "груза 200".

Видео, как целый самолет груженый погибшими военными направляется в туву, появилось в интернете. Ранее в соцсетях была информация, что на российских кладбищах не хватает мест из-за большого количества захоронений.

Ранее Получили билеты на концерт Кобзона: разведка подтвердила подрыв авто коллаборантов в Херсоне

На видео – десятки деревянных коробок

На видео видно, что на транспортном самолете – десятки больших деревянных коробок, зафиксированных цепями. Возле них сидят военные в российской форме. В информации к видео говорится, что самолет направляется в туву – один из самых бедных российских регионов.

Целый самолет погибших российских военных / Видео ХС Харьков:

путин намеренно посылает на войну россиян неславянского происхождения

Отметим, ранее Институт изучения войны сообщал, что владимир путин намеренно посылает на войну в Украину военных неславянского происхождения. В частности, очень много среди погибших оккупантов именно тувинцев. Аналитики считают, что это может вызвать сопротивление в той же туве или бурятии.

В россии оккупантов хоронят в старые могилы

Тем временем в российских соцсетях сообщают об удивительных случаях на кладбищах. Так на местах старых могил хоронят так называемых "героев второй армии мира". Администрации кладбищ уверяют, что имеют на это все разрешения.

Читайте также У врага снова "печальные" новости: ВСУ ликвидировали склад боеприпасов, 2 гаубицы и живую силу

Потери врага в войне в Украине: последние новости

Издание The Economist утверждает, что россия могла потерять в Украине до 125 тысяч человек убитыми и ранеными.

Согласно сообщениям украинского Генштаба, ВСУ с 24 февраля по 27 июля уничтожили 40 070 врагов. Из них 200 – только за последние сутки.

Военный эксперт Алексей Копытько отметил, что в российских городах все более заметно большое количество раненых военных – особенно с ампутациями.

Вероятно, что руководство государства-агрессора готовит почву для массовой мобилизации.

Смотрите в видео – эксперт о кризисе для российской армии: