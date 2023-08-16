Оккупанты возвращаются на затопленные позиции: из какого оружия обстреливают Херсон

Херсонщина подвергается обстрелам российских оккупантов. Враг применяет тяжелые минометы. Периодичность ударов достаточно плотная и мощная.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Своими террористическими действиями россияне пытаются психологически давить на местное население.

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"Оккупанты применяют управляемые бомбы по побережью Днепра и обстреливают населенные пункты правобережной части. Бросают взрывчатки из дронов, обстреливают за танков и абсолютно всех видов оружия с временно оккупированного левого берега", – рассказал Хлань.

Действия врага

После затопления Херсонщины, в результате террористического акта россиян с подрывом Каховской ГЭС, оккупанты начали возвращаться на свои предыдущие позиции. Хотя в Голой Пристани и Олешках все еще наблюдается вода.

Оккупанты подтягивают к побережью мобильные минометные расчеты, ведут огонь и переезжают с места на место. Даже из танков подъезжают и обстреливают с побережья Днепра,

– рассказал депутат.

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В результате уже за 3 – 5 секунд происходит "прилет" по ближайшим населенным центрам. Свои минометные обстрелы оккупанты ведут ниже плотины Каховской ГЭС.

"Хотя Каховское водохранилище и пересохло, оккупанты все равно не решатся выезжать туда, чтобы вести обстрелы, а там расстояние больше. Там они бьют из артиллерии, танков, применяют управляемые бомбы", – объяснил детали Сергей Хлань.

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