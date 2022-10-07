Россияне продают технику: в МВД рассказали, что с оккупантами происходит дальше

Российские захватчики и сами не понимают, за что воюют в Украине, поэтому для них ничего не стоит продать свою военную технику. Таким образом оккупанты получают средства, чтобы начать жизнь с "чистого" листа.

В настоящее время передача российскими военными вооружения за деньги еще не приобрела массовый характер, но в будущем будет набирать обороты. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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"Возможность начать жизнь с начала"

Так, с каждым освобожденным ВСУ населенным пунктом мотивация оккупантов будет падать еще ниже. Более того, это хорошая возможность "начать жизнь сначала", поскольку, если они будут продолжать воевать – вероятность сохранить свою жизнь будет чрезвычайно малой.

Здесь есть возможность сохранить жизнь и получить средства для "старта",

– заметил советник главы МВД.

По его словам, подобные эпизоды передачи вооружения не являются единичными случаями. К тому же, это обеспечивает Вооруженным Силам возможность пополнения военной техники со стороны захватчиков.

"Им обещают сделать условно новый паспорт, новые данные и т.д. Как я и сказал, они могут начать жизнь сначала", – отметил Смирнов.

Он отметил, что для Украины в этом также есть свои преимущества, в частности:

деморализация русских военных;

сдача оккупантов в плен;

сдача русской военной техники.

Смирнов рассказал, как оккупанты передают свою технику ВСУ: смотрите видео

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