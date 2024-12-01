Россияне форсировали Оскол возле Масютовки и создали еще один плацдарм на Харьковщине, – Deep State

В ночь на 1 декабря аналитики Deep State выложили сообщение о продвижении врага на Харьковщине. Речь о повторном форсировании реки Оскол, но уже в другом месте.

Первое форсирование Оскола произошло 24 ноября южнее села Новомлинск Купянского района. Враг занял позиции одной из наших бригад на западном берегу реки. Это означает активизацию артиллерийского и минометного огня. 24 Канал расскажет детали со ссылкой на Deep State.

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Что известно о втором форсировании Оскола

Уже второй плацдарм врага на западном берегу реки Оскол образовался у Масютовки. Оккупанты пытаются укрепиться южнее Двуречной. Возле Новомлинска противник попытался выйти на Фиголовку, но потерпел неудачу. Пока ситуация сложная, Силы Обороны Украины пытаются ее стабилизировать,

– говорится в сообщении.

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В вечерней сводке Генштаба на 22:00 30 ноября о ситуации на Харьковщине рассказали так: "На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал неподалеку Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово".