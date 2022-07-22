российская коррупция ярко преуспевает на оккупированных территориях Украины, от чего страдают местные жители. оккупанты выдали людям российские пенсии, однако они оказались фальшивыми.

Настоящие деньги присвоили гауляйтеры Запорожья

Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке. Речь идет о том, что на оккупированной территории Запорожской области людям выдали российские пенсии наличными.

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Оказалось, что русские купюры – фальшивые. Все настоящие деньги себе присвоили гауляйтеры Запорожья.

На Запорожье сменился гауляйтер

Недавно оккупанты назначили нового "главу" оккупированного Запорожья. Им стал антон кольцов, являвшийся первым вице-губернатором Вологодской области россии.

кольцов в Запорожье заменил Евгения Балицкого, который недавно был гауляйтером оккупированной территории Запорожья. В июне стало известно, что коллаборант балицкий попросил кремль перевести его в Крым.

Россия хочет присоединить захваченные территории

Захватчики опасаются контрнаступления ВСУ, из-за чего пытаются как можно быстрее аннексировать оккупированные территории Украины. Чтобы установить контроль над оккупированными территориями, россияне вводят бивалютную зону, выплачивают пенсии в рублях, заставляют детей учиться по российской программе и т.д. Также в кремле упростили получение гражданства России для украинцев.

В разведке Минобороны Великобритании информировали, что Россия, вероятно, ищет конституционное решение проблемы оккупации. Россия готова фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата.

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Известно, что Россия планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью этого года. В планы врага входят аннексии всей территории Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонщины и Запорожья. Журналисты Вloomberg писали, что кремль планирует аннексировать пятую часть территории Украины, проведя псевдореферендум 15 сентября.

Стоит отметить, что российский диктатор владимир путин отдал приказ захватить и Харьковскую область.

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