Россияне выпустили по Сумщине более 150 снарядов и мин: погиб человек, еще один – в больнице

Российские захватчики продолжают бить по Сумской области. За сутки 26 июня они выпустили по области более 150 мин и снарядов.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 22:30 26 июня.

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Оккупанты до сих пор стреляют по Сумской области

Живицкий рассказал, что сутки 26 июня прошли в Сумской области под постоянными вражескими обстрелами. Оккупанты вели огонь со своей территории.

Они использовали ствольную и реактивную артиллерию, а также выпускали неуправляемые ракеты из вертолетов. В результате вражеских обстрелов пострадали территории 4 общин Сумской области:

Юнаковская,

Белопольская,

Краснопольская,

Шалыгинская.

Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов за день,

– заметил глава ОВА.

Вражеские снаряды повредили на территории сел Краснопольской общины:

частные хозяйственные постройки,

водонапорную башню,

ферму.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще один – получил ранение. Пострадавший находится в больнице.

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Кратко о прошлых вражеских обстрелах Сумщины

Только с начала месяца оккупационная российская армия обстреляла Черниговскую и Сумскую области более 320 раз. В то же время формирование ударной группировки захватчиков не наблюдают. Все эти действия врага направлены только на то, чтобы отвлечь внимание бойцов Вооруженных Сил Украины.

В частности, российские военные обстреляли из "Градов" Юнаковскую общину. Они использовали фосфорные заряды, запрещенные международными конвенциями. В результате этого пострадал ребенок. Его пришлось госпитализировать в местную больницу.

Ночью 22 июня россияне снова вели огонь по Сумской области. Обстрелы продолжились и утром. Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "прилетов" вражеских боеприпасов.

Днем ранее оккупанты совершили налет беспилотников опять же на Краснопольскую общину. Туда запустили несколько дронов-камикадзе, которые сбрасывали взрывчатку. Ранения получили 4 мирных жителя.

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