Россияне выпустили по Сумщине более 150 снарядов и мин: погиб человек, еще один – в больнице
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Российские захватчики продолжают бить по Сумской области. За сутки 26 июня они выпустили по области более 150 мин и снарядов.
Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 22:30 26 июня.
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Оккупанты до сих пор стреляют по Сумской области
Живицкий рассказал, что сутки 26 июня прошли в Сумской области под постоянными вражескими обстрелами. Оккупанты вели огонь со своей территории.
Они использовали ствольную и реактивную артиллерию, а также выпускали неуправляемые ракеты из вертолетов. В результате вражеских обстрелов пострадали территории 4 общин Сумской области:
- Юнаковская,
- Белопольская,
- Краснопольская,
- Шалыгинская.
Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов за день,
– заметил глава ОВА.
Вражеские снаряды повредили на территории сел Краснопольской общины:
- частные хозяйственные постройки,
- водонапорную башню,
- ферму.
В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще один – получил ранение. Пострадавший находится в больнице.
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Кратко о прошлых вражеских обстрелах Сумщины
- Только с начала месяца оккупационная российская армия обстреляла Черниговскую и Сумскую области более 320 раз. В то же время формирование ударной группировки захватчиков не наблюдают. Все эти действия врага направлены только на то, чтобы отвлечь внимание бойцов Вооруженных Сил Украины.
- В частности, российские военные обстреляли из "Градов" Юнаковскую общину. Они использовали фосфорные заряды, запрещенные международными конвенциями. В результате этого пострадал ребенок. Его пришлось госпитализировать в местную больницу.
- Ночью 22 июня россияне снова вели огонь по Сумской области. Обстрелы продолжились и утром. Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "прилетов" вражеских боеприпасов.
- Днем ранее оккупанты совершили налет беспилотников опять же на Краснопольскую общину. Туда запустили несколько дронов-камикадзе, которые сбрасывали взрывчатку. Ранения получили 4 мирных жителя.
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