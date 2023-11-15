После продолжительной тревоги враг запустил по Одесщине Х-31П: куда попала и что это за ракета
Источник:Слиобороны Юга
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В этот раз под ударом оказалась Одесская область.
Россия сразу после длительной тревоги из-за взлета носителя "Кинжала" направила по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П. Она попала в поле.
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Необходимо помнить о безопасности
Таким образом, Россия, вероятно, ищет новые маршруты для атак по мирным городам Украины.
Но это четкий сигнал о необходимости соблюдения мер безопасности во время тревог. Враг испытывает нас на прочность, выдержку и стойкость,
– говорится в сообщении защитников Юга.
Что известно о Х-31П
Это советская и российская тактическая управляемая ракета класса "воздух – поверхность" средней дальности для таких истребителей, как МиГ-29 и Су-27, однако применяются также с самолетов Су-24, Су-34, Су-35 и МиГ-31. . Есть противокорабельный (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П) варианты ракет.
Противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная ракеты X-31A – это первые в мире серийные боевые авиационные ракеты, оснащенные комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, обеспечивающим поддержание высокой скорости на всей траектории полета.
Ночью 11 ноября 4 беспилотника сбили над Одесщиной
- Россия накануне вечером и ночью 11 ноября атаковала Одесскую область беспилотниками и ракетами. Наши военные сумели сбить 4 вражеских дрона-камикадзе типа "Шахед". Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враг атаковал Одесскую область сначала ракетами, позже – дронами.
- По ее словам, люди не пострадали. Однако она заверила, что оккупанты будут продолжать террор и атаки даже тогда, когда у них не будет оружия. В частности, враги будут производить хотя бы частичные удары, чтобы поддержать уровень напряжения.
- Кстати, Наталья Гуменюк объяснила, что в годовщину увольнения Херсона враг может готовить провокации. По словам чиновника, таких сценариев исключать нельзя, поэтому массовые мероприятия в городе не планируют. Более того, враг ни на день не перестает атаковать Херсонскую область.