Уровень опасности очень высокий: Россия держит наготове 20 "Калибров" в Черном море

Россияне увеличивают присутствие в Черном море. К корабельной группировке врага добавился еще один подводный ракетоноситель.

Силы обороны призывали не игнорировать сигналы воздушных тревог. В Черном море находятся борта, общее количество залпов которых составляет 20 "Калибров".

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Угроза возросла

В Черном море постепенно утихает шторм, чем не могут не воспользоваться россияне. Противник пополнил свою корабельную группировку еще одним подводным ракетоносителем.

Общий залп "Калибров" – до 20 ракет. Уровень ракетной опасности – очень высокий!

Сигналы воздушных тревог не игнорируем,

– отметили в Силах обороны.

Там добавили – стоит помнить, что враг коварный. Однако ВСУ стоят на страже круглосуточно.

Ситуация в Черном море

Несмотря на то, что враг не может приближаться к контролируемому Украиной берегу, это не сдерживает его в ракетной агрессии. Наталья Гуменюк отметила, что на фоне улучшения погодных условий враг может применить для атаки и ракеты морского базирования.

Ракетоносителей врага в Черном море стало вдвое больше за длительное время. По ее словам, больше месяца украинские военные не наблюдали такого присутствия кораблей. А "Калибры" применили последний раз во время массированной атаки 2 января – тогда было выпущено три ракеты.

Не так давно начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в разговоре с 24 Каналом отметила, что Россия очень экономит ракеты морского базирования. Она подчеркнула, что это не означает отказ оккупантов от использования "Калибров".