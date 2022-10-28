Россияне вывозят коммунальную технику из Херсона, в случае аварии чинить будет нечем

Оккупанты мародерят в Херсоне. Они воруют коммунальную технику и запчасти к ней.

Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Враг не в первый раз показывает, что ему безразлично гражданское население.

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"Россияне вывозят коммунальную технику из Херсона. Вместе с запчастями и другим. Если произойдет авария на трубопроводе или на линии электропередач, починить будет невозможно. Отключение света может привести к отсутствию воды", – рассказали в источнике.

Пропагандисты призывают мародерить

Российские СМИ советуют оккупантам, что нужно везти "на родину". Прежде всего пропагандисты призывают грабить херсонские музеи, церкви и библиотеки, чтобы забрать самые дорогие экспонаты. Кроме того, призывают "эвакуировать" останки князя Григория Потёмкина-Таврического, поскольку ВСУ может их осквернить.

В частности, речь идет о таких вещах, которые хотят украсть оккупанты:

памятники Потемкину, Ушакову, Суворову;

церковные ценности;

ценные экспонаты Херсонского краеведческого и художественного музея;

ценности Херсонского областного академического музыкально драматичного театра;

ценности кукольного театра и Херсонской филармонии;

наиболее ценные книги местных библиотек.

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