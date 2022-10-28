Россияне вывозят коммунальную технику из Херсона, в случае аварии чинить будет нечем
Оккупанты мародерят в Херсоне. Они воруют коммунальную технику и запчасти к ней.
Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Враг не в первый раз показывает, что ему безразлично гражданское население.
К теме ВСУ уничтожили цели оккупантов в трех районах, но в Херсоне россиян стало больше, – Соболевский
"Россияне вывозят коммунальную технику из Херсона. Вместе с запчастями и другим. Если произойдет авария на трубопроводе или на линии электропередач, починить будет невозможно. Отключение света может привести к отсутствию воды", – рассказали в источнике.
Пропагандисты призывают мародерить
Российские СМИ советуют оккупантам, что нужно везти "на родину". Прежде всего пропагандисты призывают грабить херсонские музеи, церкви и библиотеки, чтобы забрать самые дорогие экспонаты. Кроме того, призывают "эвакуировать" останки князя Григория Потёмкина-Таврического, поскольку ВСУ может их осквернить.
В частности, речь идет о таких вещах, которые хотят украсть оккупанты:
- памятники Потемкину, Ушакову, Суворову;
- церковные ценности;
- ценные экспонаты Херсонского краеведческого и художественного музея;
- ценности Херсонского областного академического музыкально драматичного театра;
- ценности кукольного театра и Херсонской филармонии;
- наиболее ценные книги местных библиотек.
Обратите внимание – захватчики провели "эвакуацию" в Херсонской области: смотрите видео
Что происходит в Херсоне: последние новости
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что если враг будет отступать из Херсона, то может совершить ряд терактов.
- Возле Антоновского моста 28 октября раздались громкие взрывы. Россияне убеждают, что это работа ПВО.
- Колаборантка из Херсона Екатерина Губарева, которая является заместителем Сальдо, попала в ДТП. Ее госпитализировали в Симферопольскую больницу.
- В Херсонской ОВА рассказали, что россияне дважды 26 октября пытались прорвать ВСУ, но отступили с потерями.