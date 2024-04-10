Мастера на все руки: оккупанты подорвались в мастерской, где собирали FPV-дроны - эпическое видео
Источник:страница Necro Mancer
Российские военные устраивают сами себе демилитаризацию. Так, враг совершенно случайно взорвал собственную мастерскую, в которой собирал FPV-дроны.
Произошло это на временно оккупированной части Херсонской области. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть последствия и то, что остались от так называемой мастерской по сбору FPV-дронов российских захватчиков. Без потерь врага не обошлось.
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Эпическое видео "несчастного случая"
Ролик комментирует российский военный, который все любезно снял и выложил.
Вот такое случилось у нас несчастье. Ребята подорвались у нас в "классе", где мы ремонтировали и занимались FPV. Один парень очень сильно (ранен – 24 Канал), второй – контузило хорошо. Одного успели вытащить, второй сам выбежал. Но руки оторвало. Теперь все будем заново. Еще потом дня два детонировало, взрывалось тут. Боеприпасов у нас много здесь лежало,
– жаловался оккупант.
То есть враг не только потерял двух своих бойцов во время подрыва так называемой мастерской. У оккупантов еще и хорошо детонировал боекомплект. Российский военный никак не мог смириться с тем, что произошло. Жаловался, что "все оборудование сгорело, к черту". И что не могут зайти внутрь, потому что не видно, где и что лежит под мусором. Очевидно, имеют страх, что есть шансы подорваться.
Оккупанты подорвались в мастерской, где собирали FPV-дроны: смотрите видео
Поскольку мы заговорили о потерях врага, то не лишним будет вспомнить актуальную статистику. Ею утром 10 апреля поделились в Генштабе ВСУ.
Уже 450 тысяч ликвидированных оккупантов
- Как отмечают в актуальной статистике потерь врага, за минувшие сутки наши военные ликвидировали 830 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения – 450 080 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также у врага стало значительно меньше техники. На металлолом превратили 7132 танка, 13 667 боевых бронированных машин, 11 404 артиллерийских систем, 1040 РСЗО и 753 единицы средств ПВО.
- А еще оккупанты не досчитаются 347 самолетов, 325 вертолетов, 9070 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2067 крылатых ракет, 26 судов, 1 подводной лодки, 15 248 единиц автомобильной техники и цистерн, 1876 единиц специальной техники.