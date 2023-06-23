Россияне снова заговорили о "грязной бомбе": зачем это Кремлю

Российские оккупанты вернулись к своему информационному вбросу относительно "грязной бомбы", подготовкой которой якобы "занимается" Украина. Кремлевские пропагандисты придумали, будто два контейнера с облученным топливом перемещены из Ровенской на Чернобыльскую АЭС. Эта песня очень нужна врагу, чтобы в будущем оправдать свои преступления на территории Украины.

Об этом 24 Каналу отметил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил какой должна быть реакция мирового сообщества и его действия.

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"Грязная бомба" история 2.0

Оккупанты перезапустили фейк по поводу "грязной бомбы". Российские так называемые СМИ со ссылкой на тамошнее ФСБ заявили о задержании 5 человек, пытавшихся вывезти из России килограмм радиоактивного цезия. Действовали они под руководством гражданина Украины в интересах иностранного заказчика, а использовать награбленное планировали против страны-агрессора в так называемой "СВО".

Это не ново. Почему президент делает заявления о том, что Россия готовит террористический акт? Потому что Нарышкин, который сказал о "грязной бомбе", будет оправдывать свои преступления на территории Украины,

– объяснил причину обновленного вброса Валерий Клочок.

Он напомнил, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС их блогеры разгоняли идею, мол, дамба "устала" и не выдержала повышенного уровня воды, что является полной ложью.

Валерий Клочок об очередных вбросах россиян: смотреть видео

Новое заявление от Пескова

Кроме "грязной бомбы" в России спекулируют и по другим темам. В частности, рупор Путина Песков, а затем и сам бункерный руководитель заявили о создании "санитарной зоны" на территории Украины. Но в детали не удавались. Валерий Клочок предположил, что здесь говорится о территории с которой, вероятно, невозможно вести обстрелы России.

"Но эта "санитарная зона" на территории Украины и таким образом россияне будут пытаться оправдать свои преступления", – добавил он.

Реакция мирового сообщества

Подобные заявления со стороны врага опасны и здесь должно отреагировать мировое сообщество. Важно полное "обезвоживание" России в возможности получать компоненты для изготовления новой боевой техники. И ни одна страна не должна ее поддерживать.

"Россия должна быть не просто демилитаризована, а изменена таким образом, чтобы не несла угрозы всему миру. Это глобальная задача, которую ставит Запад. Россия должна проиграть полностью. Она не может существовать в том виде, в каком есть", – подчеркнул Клочок.

Заявления россиян о "грязной бомбе": основное