Про це 24 Каналу зазначив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив якою наразі має бути реакція світової спільноти та її дії.

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"Брудна бомба" історія 2.0

Окупанти перезапустили фейк щодо "брудної бомби". Російські так звані ЗМІ з посиланням на тамтешнє ФСБ заявили про затримання 5 осіб, які намагалися вивезти з Росії кілограм радіоактивного цезію. Діяли вони начебто під керівництвом громадянина України в інтересах іноземного замовника, а використати награбоване планували проти країни-агресорки у так званій "СВО".

Це не нове. Чому президент робить заяви про те, що Росія готує терористичний акт? Тому що Наришкін, який сказав про "брудну бомбу", буде виправдовувати свої злочини на території України,

– пояснив причину поновленого вкиду Валерій Клочок.

Він нагадав, що після підриву росіянами Каховської ГЕС їхні блогери розганяли ідею, мовляв, гребля "втомилася" і не витримала підвищеного рівня води, що є цілковитою брехнею.

Валерій Клочок про чергові вкиди від росіян: дивитись відео

Нова заява від Пєскова

Крім "брудної бомби" в Росії спекулюють й на інших темах. Зокрема, рупор Путіна Пєсков, а згодом і сам бункерний очільник заявили про створення "санітарної зони" на території України. Але в деталі не вдавалися. Валерій Клочок припустив, що тут мовиться про територію, з якої ймовірно буде неможливо вести обстріли Росії.

"Але ця "санітарна зона" на території України і в такий спосіб росіяни намагатимуться виправдати свої злочини, – додав він.

Реакція світової спільноти

Подібні заяви з боку ворога є небезпечними і тут має відреагувати світова спільнота. Важливе повне "зневоднення" Росії у можливості отримувати компоненти для виготовлення нової бойової техніки. І жодна країна не має підтримувати її.

"Росія має бути не просто демілітаризована, а змінена таким чином, щоб не несла загрози усьому світові. Це глобальне завдання, яке ставить Захід. Росія має програти повністю. Вона не може існувати в тому вигляді, в якому є", – наголосив Клочок.

Заяви росіян про "брудну бомбу": основне