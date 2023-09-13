В России пожаловались на атаку дрона на химзавод в Тверской области

Россияне снова жалуются, что в Тверской области якобы беспилотник атаковал Редкинский химический завод. Это произошло 13 сентября в пять часов утра.

По данным оккупантов, обломки БПЛА упали на территории завода. Атаку дроном 24 Каналу подтвердили собственные источники в разведке.

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Россияне заявили об атаке дрона на химзавод

Пропагандисты утверждают, что якобы дрон атаковал Редкинский химический завод. Обломки упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтепродукт". Там повреждена пустая цистерна и выбиты окна в ближайшем здании завода.

РосСМИ отмечают, что пострадавших и жертв нет.

Россию часто "атакуют" БПЛА

Напомним, что недавно пропагандисты снова в истерике вопили, что Московскую область якобы "атаковал дрон". Также заявили, что якобы "успешно" отработала "ПВО".

В ночь на 7 сентября беспилотник якобы сбили в Раменском Московской области – недалеко от международного аэропорта "Жуковский". По словам оккупантов, атака произошла примерно в 3 часа ночи. И ее, конечно, якобы удалось отбить силами ПВО.

В минобороны России традиционно обвинили в атаке Украину. Оккупанты убеждают, что атаковать Москву хотел дрон самолетного типа. После сбития его обломки рухнули в Раменском районе Московской области.

Редкинский химзавод расположен в Конаковском районе. Это одно из самых старых предприятий химической промышленности России. Он производит химическую продукцию авиационной и космической промышленности.