В Энергоатоме рассказали, какие участки Запорожской АЭС заминировали оккупанты
российские военные заминировали некоторые участки Запорожской АЭС. россия открыто угрожает взорвать станцию, если потеряет над ней контроль.
оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС
Президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона подтвердил, что россияне заминировали некоторые участки ЗАЭС. Он напомнил о циничном заявлении российского генерал-майора валерия васильева, что на ЗАЭС "будет либо выжжена земля, либо станция останется российской".
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По словам Котина, васильев также заявил, что оккупанты заминировали все объекты Запорожской АЭС.
Мы знаем, что они заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, которая подходит к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Это мы знаем, и наши люди видели, как они это делали на самом деле,
– сказал Котин.
Президент Энергоатома рассказал, что в машинные залы первого и второго энергоблоков оккупанты загнали автомобили, которые могут быть со взрывчаткой. Сообщается о 14 автомобилях в первом энергоблоке и 6 автомобилях – во втором.
"Мы не знаем, что у них, но думаем, что там есть взрывчатка. И это минирование энергоблоков, думаем, что так оно и есть. Если там будет случайно детонация, конечно, это будет большой взрыв в машзале и с последующим пожаром. При этом мы не сможем подвезти туда пожарные машины, потому что они блокируют этими своими автомобилями, которые там стоят, доступ к машзалу, чтобы потушить в случае возникновения пожар. Это они, конечно, могут сделать", – резюмировал Котин.
Ядерный шантаж россии: что происходит на ЗАЭС
- В пятницу, 5 августа, россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время первого обстрела было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.
- После второго обстрела тоже зафиксировано три "прилета": россияне снова попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
- Вечером 6 августа войска агрессора в очередной раз обстреляли ЗАЭС и едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. Как отметили в Энергоатоме, россияне, скорее всего, целились именно по 174 контейнерам, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал мир отреагировать на заминирование территории Запорожской АЭС. Также в Офисе Президента заявили, что россия открыто перешла к ядерному шантажу.
- В МАГАТЭ заявили, что существует реальный риск ядерной катастрофы. В то же время, в Министерстве здравоохранения опубликовали список действий в случае радиационной аварии.
- Также Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и призвал отреагировать на ядерный террор оккупантов на Запорожской АЭС.
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