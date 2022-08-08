В Энергоатоме рассказали, какие участки Запорожской АЭС заминировали оккупанты

российские военные заминировали некоторые участки Запорожской АЭС. россия открыто угрожает взорвать станцию, если потеряет над ней контроль.

оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС

Президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона подтвердил, что россияне заминировали некоторые участки ЗАЭС. Он напомнил о циничном заявлении российского генерал-майора валерия васильева, что на ЗАЭС "будет либо выжжена земля, либо станция останется российской".

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По словам Котина, васильев также заявил, что оккупанты заминировали все объекты Запорожской АЭС.

Мы знаем, что они заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, которая подходит к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Это мы знаем, и наши люди видели, как они это делали на самом деле,

– сказал Котин.

Президент Энергоатома рассказал, что в машинные залы первого и второго энергоблоков оккупанты загнали автомобили, которые могут быть со взрывчаткой. Сообщается о 14 автомобилях в первом энергоблоке и 6 автомобилях – во втором.

"Мы не знаем, что у них, но думаем, что там есть взрывчатка. И это минирование энергоблоков, думаем, что так оно и есть. Если там будет случайно детонация, конечно, это будет большой взрыв в машзале и с последующим пожаром. При этом мы не сможем подвезти туда пожарные машины, потому что они блокируют этими своими автомобилями, которые там стоят, доступ к машзалу, чтобы потушить в случае возникновения пожар. Это они, конечно, могут сделать", – резюмировал Котин.

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