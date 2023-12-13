Россияне начали пускать "Шахеды" из Балаклавы: Свитан сказал, чего боится враг
Российские военные начали запускать "Шахеды" по территории Украины с новой площадки. Им стал район Балаклава на юге Севастополя.
Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что враг пытается рассредоточить точки запуска дронов-камикадзе.
Смотрите также В Киеве десятки домов без света в результате атаки: какая ситуация в энергосистеме 13 декабря
Чего боятся россияне
Оккупанты поняли, если украинские военные нашли точки запусков и отследили траекторию полета "Шахедов", то теперь могут нанести ракетный удар и уничтожить их.
"Они просто меняют диспозицию запуска дронов. "Шахеды" запускаются из определенных растяжек, партизанских пусковых установок, трейлеров или грузовиков. Там есть конкретные механизмы", – подчеркнул Роман Свитан.Обратите внимание! Россия имеет пять мест для запуска "Шахедов":
- Балаклава в Крыму;
- Ейск (Краснодарский край);
- Приморско-Ахтарск (Краснодарский край);
- Курск;
- мыс Чауда (Крым).
В большинстве своем российским оккупационным войскам не нужна привязка к местности для запуска БПЛА типа "Шахед". Враг просто пытается маневрировать, чтобы защитить пусковые установки.
Что известно о дроновых атаках
- В ночь на 13 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из района Балаклавы в оккупированном Крыму. Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.
- В Воздушных Силах уточнили, что почти все вражеские беспилотники были сбиты над Одесской областью, что является зоной ответственности воздушного командования "Юг".
- Также один дрон прорвался в Хмельнитчину. Обломки сбитого беспилотника, к счастью, не ранили людей и не нанесли разрушения инфраструктуре.
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал видео, как украинские защитники уничтожили один беспилотник из модернизированного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".