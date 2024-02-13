Могло быть испытание, – военный обозреватель об ударе "Цирконом" по Киеву

Во время последней массированной атаки по Украине российские оккупанты применили крылатую гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон". Скорее всего, это был экспериментальный запуск.

Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя удар "Цирконом" по Киеву. Поскольку ракету удалось сбить, очередной миф о вундерваффе отошел в прошлое.

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"Очевидно, это были испытания "Циркона" по ударам по наземным целям, поскольку это противокорабельная ракета", – отметил Попович.

Так, этот испытательный акт показал, что расхваливание "Циркона", в частности в исполнении Владимира Путина, расходится с реальностью. Нет такой ракеты, которую невозможно сбить, – все, что сделал человек, он может и уничтожить.

Россияне могут сделать выводы

То, что "неуловимая" ракета оказалась уязвимой к украинской ПВО, должно было расстроить оккупантов. Поэтому они могут сделать определенные выводы и попытаться усовершенствовать "Циркон".

Эту ракету могут передать на доработку, поскольку нельзя, чтобы она расходилась со словами Владимира Путина, что ее сбить невозможно. Но наши ее сбили,

– добавил Попович.

Россия запустила по Украине "Циркон": основное

Первыми предположили, что 7 февраля враг применил по Киеву именно "Циркон", в издании Defense Express. На обломках заметили маркировку "3М22", что соответствует этой ракете.

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) отметили, что идентификация обломков затруднена тем, что ракета не соответствует заявленным в России тактико-техническим характеристикам.

В конце концов представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что 7 февраля россияне действительно запустили по Киеву "Циркон". Он отметил, враг дальше будет атаковать Украину оружием, которое летит по баллистической траектории.

В ситуации с "Цирконом" существуют две параллельные реальности. В первой Россия создала гиперзвуковое оружие, которое якобы невозможно перехватить, а во второй речь идет о гибриде "Кинжала" и П-800 "Оникс".