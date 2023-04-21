Россияне запустили по Украине 12 "Шахидов": Воздушные силы сбили большинство
Источник:Воздушные Силы ВСУ
Ночью 21 апреля Россия атаковала Украину "Шахидами". Силы ПВО уничтожили 8 из 12 иранских дронов-камикадзе.
Еще три попали в объекты инфраструктуры в Полтавской и Винницкой областях. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
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Откуда оккупанты запускали "Шахиды"
В Воздушных силах сообщили, что противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.
На территорию нашего государства Россия запустила 12 ударных дронов "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВС Украины уничтожено восемь "Шахидов",
– говорится в сообщении.
Следует добавить, что во время ночной атаки попадание зафиксировали в Полтавской области. Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами есть разрушение гражданской инфраструктуры. В настоящее время спасатели работают над укрощением пожара.
Кроме того, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что в Винницкой области иранские дроны попали в объект критической инфраструктуры.
Ранее глава КГВА Сергей Попко заявлял, что 8 дронов наши защитники обезвредили на подлете в столицу.
Актуальные потери врага по состоянию на 21 апреля
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 630 врагов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 185 050 солдат. Заметим, что это лишь приблизительные цифры, поскольку точный подсчет невозможен из-за активных боевых действий.
Кроме личного состава, оккупанты теряют огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года наши воины "демилитаризовали":
- танков – 3668 (+1);
- боевых бронированных машин – 7126 (+6);
- артиллерийских систем – 2827 (+2);
- РСЗО – 539;
- средств ПВО – 285;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 293;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8);
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5713 (+6);
- специальной техники – 334 (+2).