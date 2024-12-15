Оккупанты в Новом Комаре: колонна бронетехники прорвалась к селу

Российская колонна 14 декабря из 9 БМП и танка прорвалась к Новому Комару. Там россияне высадили около 50 своих военных.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DeepStatе. Россияне закрепились в южной и центральной частях села, используя дома и подвалы как укрытие.

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Оккупанты заняли часть Нового Комара

Вражеская колонна, состоящая из 9 БМП и танка, прорвалась к Новому Комару, села к югу от Раздольного.

Россияне высадили не менее 50 своих солдат, которые теперь укрепились в домах и подвалах южной и центральной части населенного пункта.

Новая тактика россиян в действии

Враг использует тактику, когда колонну возглавляет бронированная машина, обычно танк, дополнительно защищен пластинами и оборудован системами РЭБ.

Это позволяет им прорываться сквозь оборону и высаживать силы в нужных точках. Если головная машина получает поражение, вся колонна отходит, но часто этого времени хватает для того, чтобы закрепиться на позициях. К сожалению, такая тактика демонстрирует свою эффективность и создает дополнительные сложности для ВСУ.

Ухудшение ситуации в Новом Комаре

Ранее ВСУ провели зачистку села, но теперь оккупанты снова заняли его часть. Выбить врага из домов и укреплений в центральной части села будет крайне сложно, ведь они хорошо укрепились.