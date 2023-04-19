Россияне жалуются, что их военкомат атаковал беспилотник

Россия снова жалуется, что неизвестные беспилотники атакуют их объекты. Оккупанты традиционно обвиняют ВСУ.

Россияне жалуются, что здание военкомата в Брянской области атаковал беспилотник. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, передает 24 Канал.

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Он утверждает, что дрон атаковал военкомат городского округа Новозыбков. Богомаз традиционно обвинил в атаке ВСУ.

По его словам, здание частично повреждено, выбиты стекла. Сообщается также, что обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы, добавил он.

В сети распространили видео, пропагандисты утверждают, что на кадрах "атака по военкомату".

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