Полковник-оккупант поссорился с майором и отправил того на "достойную" гибель на Сумщине

Российский майор Андрей Ярцев ("Артист") погиб на Сумщине. Оказалось, что его отправили на командный пункт, чтобы наказать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Анатолия Штефана "Штирлица".

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Как россиянин Ярцев погиб на Сумщине

18 июня украинские бойцы из 225 ОШП сообщили о ликвидации командира батальона 30 мотострелкового полка России.

"В районе Андреевки штурмовая группа 1 штурмового батальона "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30 МСП армии России. Внутри находился командир батальона – майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован", – говорится в заметке.

А 26 июня Анатолий Штефан ("Штирлиц") процитировал интересные данные о гибели оккупанта в Сумской области.

Оказалось, что Ярцева отправил на командный пункт полковник Шипицын – якобы "разобраться". На самом же деле это стало наказанием, ведь между мужчинами "давно было напряжение", пишут Z-паблики.



Андрей Ярцев / Фото из телеграм-канала Анатолия Штефана

В конце концов "Артист" погиб "достойно", то есть в стрелковом бою. Интересно, что россияне невольно критикуют руководство, мол, официально несколько раз сообщали о захвате Андреевки, а это не так. К тому же "комбат должен руководить боем, а не участвовать в нем".

Но в конце своего сообщения утверждают, что "Артист" выполнил и этот приказ.

В целом для российских "военкоров" характерно подчеркивать преданность оккупантов выполнению приказа. Например, Анастасия Кашеварова сетует, что россияне, которые лезли по трубе газопровода в Суджу, остались без достойных выплат и с раком легких. Но выполнили приказ российского командования, "пожертвовали собой".