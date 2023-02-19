Псковский оккупант вез из Украины битый монитор 1 228 километров, чтобы продать за 244 гривны
На российской интернет-платформе бесплатных объявлений разместили объявления о продаже разбитого монитора. Продавец заявил, что он был доставлен из Украины как "трофей".
Битый монитор имеет 6 больших царапин на экране. Продавец отмечает, что он "как-то включался на пол картинки".
Смотрите также Наворовали коньяка и спирта: оккупанты ограбили винодельческий завод в Новой Каховке
Оккупант хочет продать битый украденный в Украине монитор
Россиянин сам заявил, что монитор "битый, трофейный LG из Украины". Очевидно, он понимает, что сломанная техника даже если она получена с помощью мародерства на войне в Украине, мало кого заинтересует, поэтому сразу отметил, что его можно разобрать на запчасти.
Россиянин пытается продать украденный в Украине битый монитор / Фото объявления
Оккупант просит за монитор за 500 российских рублей, что по сегодняшнему курсу равно 244 гривнам с копейками. Это "привлекательное предложение" висит уже месяц, однако с даты размещения объявления товар так никто и не приобрел.
Разбитый монитор "тарабанили" свыше тысячи километров
Продавец сообщил, что монитор можно забрать по адресу улица Госпитальная, 17, город Псков. По этому адресу Google-карты показывают советскую многоэтажку со старыми деревянными оконными рамами советского образца. Заметим, что расстояние между Псковом и Украиной составляет 1 228 километров.
Россиян мародерят где угодно, куда приходят
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что мародерство – "фирменный ход российской армии, куда бы они ни шли".
- Недавно городской голова Новой Каховки Александр Коваленко рассказал, что россияне ворвались в "Дом марочных коньяков "Таврия" и вывезли 2 новые линии для разлива коньяков. Впоследствии обворовали цех, где выдерживали спирты, и вывезли со складов готовую продукцию.
- Командир четвертой бригады оперативного реагирования Национальной гвардии полковник Артем Илюхин сообщил, что россияне похитили самые ценные детали Ан-225 "Мрия".
- Предпринимательница из Мариуполя рассказала, как россияне ограбили ее магазин. Вместо этого в Запорожской области, когда оккупанты ворвались в одну из деревень, они выносили из домов одежду, подушки, женские куртки и свитера, нижнее белье.
- Это лишь маленькая капля в море. Достаточно вспомнить, как убегая с Киевской области, россияне перли на танках холодильники, ковры и унитазы.