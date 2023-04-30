У россиян сдают нервы: из-за постоянного выглядывания дронов мужчина молотком разбил подъезд

В России участились случаи фиксации неизвестных беспилотников в небе, из-за чего населению страны-террористки "тревожно". Попытки вовремя увидеть их над городами доводят некоторых россиян и до нервных срывов.

Из-за такого вот нервного срыва и собственного бессилия житель подмосковного поселка Боброво даже решил с самого утра воскресенья, 30 апреля, напиться. Однако завершилось это не похмельем утром, а разгромом собственной квартиры и подъезда. Об этом сообщают в российских телеграм-каналах, сообщает 24 Канал.

Достойно внимания Местные бегают в панике и нервничают: Россию массово атакуют дроны с неба

Молотком разбил не только собственную квартиру

Вместо того чтобы тихо пострадать в уголке и под пледом, мужчина решил взять в руки молоток. Им он вдребезги разбил собственный дом, а когда и этого показалось мало – вышел в подъезд жилого дома.

Среди закрытых дверей соседей взвинченный и пьяный россиянин начал перечислять цветные коды происшествий невидимому никому диспетчеру. Однако делал это в действии, уничтожая инструментом все на своем пути.

На видео хорошо видно, к каким последствиям привело внезапное буйство россиянина: в его собственных дверях образовалась большая "вентиляция", в соседнюю комнату можно заглянуть через огромную дыру, а через разбитое окно изнутри открыть балкон. И это уже не говоря о погроме.

Россиянин разбил молотком собственную квартиру и подъезд: видео

Могло ли это привести к человеческим травмам и жертвам – неизвестно, ведь другие мужчины его скрутили, а затем передали правоохранителям. Вероятно, его со временем передадут и врачам.

Сама Россия призвала своих граждан выглядывать беспилотники

Отметим, что искать в небе дроны россиян призвала их страна. Так местная "система ПВО" должна действовать во время майских праздников. Очевидно, российские власти решили прибегнуть к опыту германо-советской войны, когда на крышах домов отслеживали вражеские самолеты.

Военный эксперт и аналитик Андрей Харук подчеркнул, что смысла в этом – ноль.

В этом нет смысла, если нет системы оповещения. Может, рельсы повесят, и они будут в них бить. Может, россияне обезьянят и в своих "Госуслугах" откроют какое-то извещение. Но реально – это свидетельство того, что россияне осознали незащищенность Москвы, которая является самым безопасным городом в плане ПВО. Война постучала и в их окошки,

– заметил он.

Также Андрей Харук отметил, что появление в небе над российскими городами беспилотников и их падение хоть пока и не приносит им какого-либо материального ущерба, впрочем, очень хорошо влияет на психику. Что, в частности, продемонстрировал житель Боброва.

Беспилотники появляются чаще