Через такий от нервовий зрив та власне безсилля мешканець підмосковного селища Боброве навіть вирішив з самого ранку неділі, 30 квітня, напитися. Однак завершилося це не похміллям зранку, а трощею власної квартири та під'їзду. Про це повідомляють у російських телеграм-каналах, пише 24 Канал.
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Молотком розтрощив не лише власну квартиру
Замість того, щоб тихо постраждати у куточку та під пледом, чоловік вирішив взяти до рук молотка. Ним він вщент розтрощив власну оселю, а коли й цього здалося замало – вийшов у під'їзд житлового будинку.
Серед зачинених дверей сусідів знервований та п'яний росіянин почав перераховувати кольорові коди авіапригод невидимому нікому диспетчеру. Однак робив це у дії, знищуючи інструментом все на своєму шляху.
На відео добре видно, до яких наслідків призвело раптове буйство росіянина: у його власних дверях утворилася велика "вентиляція", у сусідню кімнату можна зазирнути через величезну дірку, а через розбите вікно зсередини відкрити балкон. І це вже не кажучи про гармидер.
Росіянин розтрощив молотком власну квартиру та під'їзд: відео
Чи могло призвести це й до людських травмувань та жертв – невідомо, адже інші чоловіки його скрутили, а потім передали правоохоронцям. Ймовірно, його згодом передадуть й відповідним лікарям.
Сама Росія закликала своїх громадян виглядати безпілотники
Зазначимо, що шукати у небі дрони росіян закликала їхня ж країна. Така місцева "система ППО" повинна діяти під час травневих свят. Вочевидь, російська влада вирішила вдатися до досвіду німецько-радянської війни, коли на дахах будинків відслідковували ворожі літаки.
Військовий експерт й аналітик Андрій Харук натомість підкреслив, що сенсу у цьому – нуль.
В цьому немає сенсу, якщо немає системи сповіщення. Може, рейки повісять і вони будуть в них бити. Може росіяни змавпують і в своїх "Госуслугах" відкриють якесь сповіщення. Але реально – це свідчення того, що росіяни усвідомили незахищеність Москви, яка є найбезпечнішим містом в плані ППО. Війна постукала й у їхні віконця,
– відмітив він.
Також Андрій Харук зазначив, що поява в небі над російськими містами безпілотників і їхнє падіння хоч наразі й не приносить їм якихось матеріальних збитків, утім дуже добре впливає на психіку. Що, зокрема, й продемонстрував мешканець Бобрового.
Безпілотники з'являються частіше
- Зазначимо, що невідомі добрі БПЛА у Росії фіксують все частіше. І ввижаються вони навіть серед зірок. Так, 28 квітня дві росіянки у Москві викликали правоохоронців через те, що небесні тіла їм здалися безпілотниками.
- Раніше неподалік Москви, біля міста Ногинськ, й справді впав начинений вибухівкою безпілотник. Ба більше, за декілька кілометрів від нього росіяни знайшли ще кілька літальних об'єктів. При цьому припускають, що запустити його могли десь неподалік від місця падіння.
- Згодом, 30 квітня, у небі над Москва-сіті, що розташовується у центрі російської столиці, зафіксували інший невідомий об'єкт.