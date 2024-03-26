"Там полный раз**б": z-патриот скулит из-за поражения кораблей в Черном море

Украина уничтожила почти треть флота России. Только за последние дни Силы обороны поразили два больших десантных корабля – "Ямал" и "Азов", а также один разведывательный – "Иван Хурс".

Российский z-блогер решил прокомментировать потери Черноморского флота, информирует 24 Канал. По его словам, Кремль об этом молчит, а официальные СМИ "засунули языки в ж**у".

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Украина играет в морской бой

Россиянин подтвердил, что корабли "Иван Хурс", "Ямал" и "Азов" удалось поразить. Однако пока неизвестно серьезность повреждения судов в составе Черноморской флотилии.

Вчера (23 марта – 24 Канал) приезжал командующий, а сегодня (24 марта – 24 Канал) там полный раз**б,

– сказал он.

Z-патриот пожаловался, что не понимает, почему нельзя защитить российский флот и почему Россия теряет корабли в таком большом количестве.

Такое ощущение, что они играют в морской бой – вычеркивают квадратики,

– сказал россиянин.

По его словам, неправильно, что росСМИ молчат и не рассказывают о потерях. Будто люди по незнанию не понимают, что происходит. Поэтому не доверяют российским медиа.

Никто им не верит, пиз***лам. Верят тем людям, которые говорят правду. Это нужно всем понять,

– пожаловался z-патриот.

Фактически сейчас российские корабли находятся в состоянии "сковывания" своих действий в пунктах базирования под прикрытием "мощной" системы ПВО.

Особенно в Севастополе их действия очень ограничены. Коротко говоря, Черноморский флот России уже не может функционировать.

Что известно о последних потерях ЧФ России