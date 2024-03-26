"Там полный раз**б": z-патриот скулит из-за поражения кораблей в Черном море
Украина уничтожила почти треть флота России. Только за последние дни Силы обороны поразили два больших десантных корабля – "Ямал" и "Азов", а также один разведывательный – "Иван Хурс".
Российский z-блогер решил прокомментировать потери Черноморского флота, информирует 24 Канал. По его словам, Кремль об этом молчит, а официальные СМИ "засунули языки в ж**у".
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Украина играет в морской бой
Россиянин подтвердил, что корабли "Иван Хурс", "Ямал" и "Азов" удалось поразить. Однако пока неизвестно серьезность повреждения судов в составе Черноморской флотилии.
Вчера (23 марта – 24 Канал) приезжал командующий, а сегодня (24 марта – 24 Канал) там полный раз**б,
– сказал он.
Z-патриот пожаловался, что не понимает, почему нельзя защитить российский флот и почему Россия теряет корабли в таком большом количестве.
Такое ощущение, что они играют в морской бой – вычеркивают квадратики,
– сказал россиянин.
По его словам, неправильно, что росСМИ молчат и не рассказывают о потерях. Будто люди по незнанию не понимают, что происходит. Поэтому не доверяют российским медиа.
Никто им не верит, пиз***лам. Верят тем людям, которые говорят правду. Это нужно всем понять,
– пожаловался z-патриот.
Фактически сейчас российские корабли находятся в состоянии "сковывания" своих действий в пунктах базирования под прикрытием "мощной" системы ПВО.
Особенно в Севастополе их действия очень ограничены. Коротко говоря, Черноморский флот России уже не может функционировать.
Что известно о последних потерях ЧФ России
- Силы обороны Украины в ночь на 24 марта поразили российские БДК "Азов" и "Ямал" в оккупированном Севастополе. По оценкам ВМС, эти суда не смогут выполнять боевые задачи в ближайшее время. Известно, что "Ямал" участвовал в аннексии Крыма в 2014 году, а с 2017-го до 2023 года – находился на ремонте.
- Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук 25 марта сообщил, что во время ударов украинские войска могли поразить еще один российский корабль – "Иван Хурс". Учитывая спутниковые снимки видно, что удалось поразить заднюю часть судна.
- А уже 26 марта Плетенчук сообщил об атаке на десантный корабль россиян "Константин Ольшанский". По словам представителя Военно-морских сил ВСУ, поражение российского судна было осуществлено ракетой ПКРК "Нептун", другое название – Р-360. Россияне украли "Константина Ольшанского" у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.