Оккупанты предлагают спрятать корабли за Крымским мостом: пропагандисты не на шутку разозлились

Российские пропагандисты не могут объяснить своим зрителям то, почему вдруг Черноморский флот России стал абсолютно беззащитным. А также то, почему он – удобная мишень для украинских морских дронов.

Между тем некоторые из россиян уже просто предлагают прятать корабли российского флота за Крымским мостом, информирует 24 Канал. Все, чтобы сохранить хоть какую-то часть суден.

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"Мост является защитой с боновыми заграждениями. А вот, если организовать базирование за мостом кораблей Черноморского флота?" – предложил россиянин пропагандистам.

Все, мол, из-за того, что у незаконно построенного моста есть боновые заграждения. Однако такое предложение пропагандистам не понравилось. Те изрядно разозлились.

А пусть х**н с ним, с мостом, разрушают, да? Вы хотите за мост спрятать корабли?

– возмутился российский пропагандист.

Однако, россиянин имеет правильную логику. Если действительно убрать российские корабли из территориальных вод Украины, то их никто не будет уничтожать. А если еще убрать российские войска с территории украинского государства – то никто из россиян погибать не будет.

Потери вражеского Черноморского флота