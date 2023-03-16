Россиянин признался, как лично расстрелял на видео 2 украинских военных, сложивших оружие

Российские захватчики хвастаются своим родным преступлениями в Украине. Один из оккупантов рассказал, как он расстрелял украинских военных.

Об этом стало известно из перехваченных разговоров оккупантов с их родными. Соответствующие материалы опубликовало Главное управление разведки.

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Россияне хвастаются своими преступлениями

Российский военнослужащий рассказывает об убийстве на видео невооруженных бойцов ВСУ и получает от подруги последние новости о ЧВК Вагнер.

Оккупант рассказывает, как лично расстрелял на видео двух украинских военных, предварительно сложивших свое оружие и просивших не стрелять.

"Они оружие сдали, а я их все равно прикончил", – сказал россиянин.

Собеседница рассказывает о российском предпринимателе, заключенном за убийство своей семьи, и который пошел к вагнеровцам, а затем, отбыв контракт, улетел на отдых.

"Сказали, что будет караться законом, кто о вагнеровцах будет поднимать их прошлое… Они воевали, они теперь, ну, чистые", – отмечается в разговоре.

Оккупант рассказывает о своих преступлениях: смотрите видео

Расстрел Александра Мациевского