До гибели было 20 секунд: воин ВСУ вспомнил, как россиянин сдался в плен дрону

Украинские военные 92 ОШБр в 2023-м году взяли в плен россиянина с помощью дрона. Для оккупанта сбросили с коптера записку.

Об этом случае 24 Каналу подробнее рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что тогда украинские бойцы выполняли боевые задачи на участке дороги от Часового Яра до Бахмута – в направлении Хромового. Защитники работали достаточно близко к врагу – полтора поля.

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Определенное количество украинских дронов выявляли вражеские цели, а другие – уничтожали врага.

Его группа (россиянина – 24 Канал) была ликвидирована, он остался один. И когда понял, что у него другого выхода нет, он демонстративно отбросил оружие. Хотя заряженный коптер на него уже шел. Его от гибели спасло 20 секунд,

– рассказал Федоренко.

После того, как оккупант демонстративно выбросил оружие и показал, что все, командир, который отвечал за проведение операции, решил переориентировать дрон на другую цель. А для российского солдата написать записку и предложить следовать за БПЛА к подразделениям пехоты украинской армии.

"Его встретили наши коллеги из легендарного подразделения CODE 9.2. После чего допросили, получили необходимую информацию, и он был дальше передан", – сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Дроны спасают гражданских

Также был случай, когда украинские военные с помощью дрона смогли вывести гражданских в районе Бахмута. Это было во время тяжелых боев.

Земля превратилась в лунную поверхность, все в кратерах. В определенный момент мы видим в экран, что идут двое гражданских. И несут они на себе все, что нажили за свою жизнь. Это "крайние" почти люди, которые выходили из Бахмута,

– добавил военный.

Так украинским защитникам пришлось рисковать своим личным составом, чтобы выйти навстречу гражданским, затянуть их в траншеи, провести к бронетехнике и вывезти в безопасное место.

"Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь. Поэтому очень важно своевременно выехать, чтобы не подвергать опасности ни Национальную полицию, ни Вооруженные Силы Украины, ни кого-либо другого, кто будет оказывать вам помощь. Все нужно делать своевременно", – подчеркнул Юрий Федоренко.

БПЛА активно уничтожают врага