Женщина усыновила мальчика из оккупированной Донецкой области, но от его брата и сестры отказала

Россия вывезла на свою территории тысячи детей из временно оккупированных регионов. Теперь россияне имеют возможность их усыновить, однако они продолжают демонстрировать свой цинизм во время этого.

Елена Зеленская во время встречи с журналистами из стран Латинской Америки: Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили рассказала, что россиянка взяла под опеку мальчика, вывезенного с временно оккупированной территории Донецкой области. Однако забрать его брата и сестру она отказалась, поэтому детей разлучили вопреки их желанию.

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Мальчику изменили личные данные

Первая леди также отметила, что в Украине разлучать братьев и сестер при усыновлении запрещено. Кроме этого, при усыновлении мальчику из Донецкой области изменили личные данные: имя, фамилия, отчество и даже место рождения. Все это происходило несмотря на сопротивление самого ребенка.

Украина разыскивает 19 тысяч принудительно вывезенных государством-агрессором украинских детей. Это только те, чьи имена удалось верифицировать.

Зеленская также сказала, что противопоставить российскому произволу в отношении беззащитных детей можем только совместные усилия всех свободных стран.

В то же время Международная коалиция за возвращение украинских детей, инициирована 28 октября 2023 года в рамках реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, постоянно растет. Буквально накануне этого разговора к ней присоединилась Аргентина. Она стала 37 участницей этой коалиции.

Важно, чтобы все государства мира как можно быстрее поняли: права и защита украинских детей – это о правах и защите их детей также, – подчеркнула первая леди.

Как Россия похищает украинских детей