Закон под "большую войну": на какие страны Россия может расширить фронт
В России готовятся к большой войне со странами НАТО. Именно с этой целью были приняты новые законы о мобилизации.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Юрий Федоров. В военных и политических кругах страны-террористки есть идея создания такой армии, которая может представлять угрозу странам Балтии, Финляндии и Польши.
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Обратите внимание, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов открыто говорят: нужно создать новый армейский корпус, который будет направлен против Финляндии, будет базироваться в Карелии, состоять из трех мотострелковых дивизий, двух десантно-штурмовых бригад,
– сообщил военный эксперт.
Он подчеркнул, что Россия хочет расширить армию, чтобы иметь возможность вести войну на два фронта, один из которых – фронт со странами НАТО.
Россия стремится расширить географию войны
Сейчас у россиян нет ни военных, ни технических сил, которые можно было бы бросить против Финляндии или стран Балтии. Ее боеспособные части заняты в Украине, но идея географического расширения агрессии есть у руководства России.
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"Сегодня они могут угрожать Западу только ядерной войной, но ядерная война – крайне рискованный шаг. А вот если они расширят свои вооруженные силы, оснастят их, – эти силы, по замыслу российских генштабистов, могут представлять реальную угрозу в Балтийском регионе", – объяснил Юрий Фёдоров.
Частичная мобилизация в России: главное
- Так называемая госдума России приняла повышение призывного возраста россиян до 30 лет. То есть теперь в армию будут призывать людей от 18 до 30 лет, а не до 27, как это было раньше. При этом нижнюю планку призывного возраста не изменили.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал ряд законов, которые усиливают ответственность за нарушение правил призыва на военную службу. В частности, штраф за неявку в военкомат увеличили в десять раз – с трех до 30 тысяч рублей.
- Вероятно, таким образом диктатор может готовиться к еще более затяжной войне.