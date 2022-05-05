Российская армия отработала в Калининграде запуск "Искандеров" с ядерным оружием, – СМИ

Россия, которая имеет самый большой ядерный потенциал в мире, отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Именно эти ракеты могут нести ядерное орудие.

Обучение происходило в условиях "радиационного и химического" загрязнения

Немецкое издание Spiegel пишет, что российская армия в Калининграде отработала имитационный запуск баллистических ракет "Искандер" по военным объектам условного противника.

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Сообщается, что российские военные выполнили "электронные" единичные и групповые пуски. Россияне имитировали удары по:

пусковым установкам ракетных комплексов;

аэродромам;

защищенным объектам;

скоплению военной техники;

командным пунктам условного противника

В Spiegel сообщают, что запуск "Искандеров" производился "при условиях радиационного и химического заражения местности".

Журналисты считают, что это "следует воспринимать как сигнал". Также они подчеркнули, что россияне не просто так выбрали место и время учений.

"Калининград – российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО, Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время этих учений не были выбраны случайно", – пишут в Spiegel.

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Россия угрожает ядерным оружием

Российская пропаганда долгое время обвиняет Украину и Запад в угрозах применения оружия. Однако именно президент России Владимир Путин в конце февраля приказал привести в боевую готовность ядерное оружие.

При этом следует напомнить, что Путин угрожал применить ядерное оружие, если Запад вмешается в войну в Украине. Недавно российский пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил, что Кремль может уничтожить Великобританию.

Россия имеет один из самых больших ядерных потенциалов, который включает 4 500 единиц. Большинство из них – оружие тактического впечатления.

Заметим, что президент США Джо Байден заявил, что угрозы России использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана.

В то же время заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США серьезно воспринимают угрозы Владимира Путина о ядерной войне. Глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес тоже считает, что Россия может использовать свой ядерный потенциал.

На фоне военных преступлений России в Украине президент Владимир Зеленский тоже не исключает, что Путин ударит ядерным оружием.

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