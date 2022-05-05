Российская армия отработала в Калининграде запуск "Искандеров" с ядерным оружием, – СМИ
Источник:Spiegel
Россия, которая имеет самый большой ядерный потенциал в мире, отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Именно эти ракеты могут нести ядерное орудие.
Обучение происходило в условиях "радиационного и химического" загрязнения
Немецкое издание Spiegel пишет, что российская армия в Калининграде отработала имитационный запуск баллистических ракет "Искандер" по военным объектам условного противника.
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Сообщается, что российские военные выполнили "электронные" единичные и групповые пуски. Россияне имитировали удары по:
- пусковым установкам ракетных комплексов;
- аэродромам;
- защищенным объектам;
- скоплению военной техники;
- командным пунктам условного противника
В Spiegel сообщают, что запуск "Искандеров" производился "при условиях радиационного и химического заражения местности".
Журналисты считают, что это "следует воспринимать как сигнал". Также они подчеркнули, что россияне не просто так выбрали место и время учений.
"Калининград – российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО, Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время этих учений не были выбраны случайно", – пишут в Spiegel.
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Россия угрожает ядерным оружием
Российская пропаганда долгое время обвиняет Украину и Запад в угрозах применения оружия. Однако именно президент России Владимир Путин в конце февраля приказал привести в боевую готовность ядерное оружие.
При этом следует напомнить, что Путин угрожал применить ядерное оружие, если Запад вмешается в войну в Украине. Недавно российский пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил, что Кремль может уничтожить Великобританию.
Россия имеет один из самых больших ядерных потенциалов, который включает 4 500 единиц. Большинство из них – оружие тактического впечатления.
Заметим, что президент США Джо Байден заявил, что угрозы России использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана.
В то же время заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США серьезно воспринимают угрозы Владимира Путина о ядерной войне. Глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес тоже считает, что Россия может использовать свой ядерный потенциал.
На фоне военных преступлений России в Украине президент Владимир Зеленский тоже не исключает, что Путин ударит ядерным оружием.
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