Из тюрьмы на фронт: бывших заключенных женщин из России заметили во время штурмов
Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что бывшие заключенные россиянки начали участвовать в штурмовых действиях. Ранее такие случаи не случались.
Волошин отметил, что пока такие женщины еще не попадали в плен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Что известно об участии в штурмах российских женщин
Представитель ОСУВ "Хортица" сообщил, что российские женщины на фронте преимущественно являются бывшими заключенными из отрядов "Шторм". Он также рассказал, какую роль они выполняют во вражеской армии.
В основном, в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, подразделения связи, обеспечения. В последнее время они были замечены во время участия в штурмовых действиях,
– говорит Волошин.
Ранее Россия также формировала новые штурмовые подразделения из осужденных и больных гепатитом. Военных планировали размещать на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области.
Отметим, что Россия использует тактику, при которой 90% ее военных могут погибнуть. Вследствие этого ресурсы и резервы россиян значительно уменьшаются.
Ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что Россия действует по стратегии "все или ничего", бросая все силы на фронт.