Предновогодний террор: военный обозреватель объяснил тактику массированной российской атаки

Россия нанесла по Украине самую массированную атаку с воздуха, запустив различные ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались многие города, количество жертв растет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал 24 Каналу вражескую атаку 29 декабря. По его словам, она была нерациональна.

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Неоднократно звучали предположения о том, что Россия снова будет совершать энергетический террор, сделав выводы по прошлогодним атакам. Для этого страна-агрессор должна была ждать длительного похолодания, чтобы нанести наибольший ущерб энергетике.

Но сейчас не такие температуры. Следовательно, это было вызвано террором. Они устроили предновогодний террор, что свойственно российскому маниакальному режиму,

– констатировал Коваленко.

Потому могут произойти аналогичные удары на Новый год и после него. Поскольку оккупанты привязаны к датам, это может продолжаться до российского Рождества.

Россияне планировали атаку 29 декабря

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Скорее всего, враг заранее спланировал атаку 29 декабря. Как известно, все началось с налетов дронов-камикадзе, а уже после них поднялись стратегические бомбардировщики.

Истощение наших средств ПВО взяли на себя дроны-камикадзе, чтобы не хватило боекомплекта на препятствование непосредственно крылатым ракетам. Но этот план, как мы видим, не сработал у них,

– отметил Коваленко.

Более того, россияне также использовали крылатые авиационные ракеты без боевых частей, чтобы потратить на них боекомплект украинской ПВО. За ними уже шли полноценно снаряженные ракеты.

Российская атака 29 декабря: реакции